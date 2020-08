Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Dembélé ? Dortmund aurait lâché une terrible réponse !

Publié le 5 août 2020 à 10h00 par T.M.

Passé par Dortmund lors de la saison 2016-2017, Ousmane Dembélé, aujourd’hui au FC Barcelone, ne serait clairement plus en odeur de sainteté du côté de la Ruhr.

Malgré de faibles moyens financiers, le FC Barcelone tente tout de même par tous les moyens de se renforcer. Après avoir trouvé un accord avec la Juventus pour l’opération entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, c’est avec le Borussia Dortmund que les Catalans auraient discuté. En effet, selon les informations de Tino Juanmartin, journaliste pour Sport , le Barça apprécierait grandement Raphaël Guerreiro, qui pourrait pourquoi pas venir épauler Jordi Alba dans le couloir gauche. Et pour tenter de parvenir à un accord avec le BVB concernant l’international portugais, les Blaugrana auraient soufflé les noms d’Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo. Toutefois, en ce qui concerne le premier, la réponse aurait été très claire.

« Nous ne voulons plus revoir Dembélé ici ou en peinture »