Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale envisagée pour cet ancien de Ligue 1 ?

Publié le 5 août 2020 à 8h30 par T.M.

Après avoir bouclé une grosse opération avec la Juventus entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, le FC Barcelone voudrait pourquoi pas réitérer encore le même genre de deal cet été. Et cette fois, c’est avec le Borussia Dortmund qu’il y aurait eu des discussions.

Le FC Barcelone n’a clairement pas été épargné par la crise financière causée par le coronavirus. Avec des caisses vides, le club catalan doit donc faire preuve d’ingéniosité pour tenter de se renforcer. C’est ainsi ce qui s’est passé avec la Juventus, parvenant au final à boucler une grosse opération qui a vu Arthur Melo filer vers Turin, tandis que Miralem Pjanic va lui s’installer en Catalogne. Si le Barça veut désormais recruter, il faut vendre, or cela ne bouge pas vraiment en ce sens. Par conséquent, de nouveaux échanges pourraient être discutés et c’est d’ailleurs ce qui se serait passé avec le Borussia Dortmund selon les informations de Toni Juanmarti, journaliste pour Sport .

Guerreiro au coeur des échanges

Et si le FC Barcelone et le Borussia Dortmund faisaient affaire cet été ? Des discussions auraient en tout cas eu lieu en ce sens durant l’été. D’un côté, c’est Raphaël Guerreiro qui aurait été évoqué. A la recherche d’une doublure à Jordi Alaba avec le possible départ de Junior Firpo, le Barça apprécierait grandement le Portugais, dont le profil est déjà suivi de longue date. A 26 ans et encore sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien de Lorient pourrait donc s’offrir un nouveau challenge. Et pour tenter de réaliser un échange avec Dortmund et obtenir l’arrivée de Guerreiro, les Blaugrana auraient notamment mis les noms d’Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo sur la table.