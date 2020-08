Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Arthur répond aux attaques de Bartomeu !

Publié le 2 août 2020 à 20h00 par B.C.

Transféré à la Juventus en vue de la saison prochaine, Arthur refuse de revenir à Barcelone pour disputer la fin de la saison. Un comportement critiqué par Josep Maria Bartomeu ce dimanche, et cela a fait réagir l'entourage du joueur.

Désireux de rester au FC Barcelone, Arthur Melo a finalement accepté de rejoindre la Juventus. Les deux clubs se sont en effet mis d'accord sur une opération permettant aux Bianconeri de récupérer le Brésilien, tandis que le Barça accueillera Miralem Pjanic. En attendant, les deux milieux resteront dans leurs clubs respectifs pour disputer la fin de la Ligue des Champions, mais Arthur en a décidé autrement. L'ancien de Grêmio est resté au Brésil et refuse de revenir en Catalogne. « Ce qu’a fait Arthur est un manque de respect pour ses coéquipiers, parce que l’équipe veut faire bonne figure en Ligue des Champions. Et aussi pour le club. (…) C’est injustifiable et totalement incompréhensible. C’est un acte d’indiscipline inacceptable. Je l’ai appelé et il m’a dit « je ne reviendrai pas, je reste au Brésil , a confié Josep Maria Bartomeu ce dimanche dans Sport. « Nous aurions dû prolonger Arthur, mais avec la situation actuelle, cela était compliqué. Et Arthur avait une très bonne offre d’un club. (…) La décision de quitter le Barça a été prise par Arthur. (…) Ce n’est pas une opération économique. Nous parlons d’un joueur qui n’a pu prolonger pour le Barça aux montants qu’il souhaitait, il avait une meilleure offre. Le Barça n’a pas pu l’égaler et il a décidé de partir ». Une version démentie par l'entourage du joueur.

Le clan Arthur remet les choses au clair