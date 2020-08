Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La guerre continue entre Arthur Melo et le Barça !

Publié le 2 août 2020 à 12h30 par T.M.

A contrecoeur, Arthur Melo a quitté le FC Barcelone pour la Juventus. Enervé, le milieu de terrain a décidé de rentrer en guerre contre le club catalan en décidant de rester au Brésil ces derniers jours. Depuis, la guerre fait rage entre les deux parties.

A 23 ans, Arthur Melo avait un rêve : réussir au FC Barcelone. Cela ne sera finalement pas possible. En effet, le Brésilien a finalement cédé à la pression mise par son club, ainsi que la Juventus, acceptant alors de filer vers Turin la saison prochaine. Un transfert qui a fait énormément parler puisque le Barça aurait décidé de se séparer de son joueur, uniquement pour des raisons financières. De son côté, Arthur ne décolèrerait pas d’avoir été vendu par les Blaugrana et a décidé de rentrer dans un bras de fer avec sa direction. En effet, ces derniers jours, le futur joueur de la Juventus n’a pas souhaité revenir à Barcelone, restant alors au Brésil. La guerre a ainsi été lancée avec le FC Barcelone, qui aurait choisi d’ouvrir une procédure disciplinaire. « Ce qu’a fait Arthur est un manque de respect pour ses coéquipiers, parce que l’équipe veut faire bonne figure en Ligue des Champions. Et aussi pour le club. (…) C’est injustifiable et totalement incompréhensible. C’est un acte d’indiscipline inacceptable. Je l’ai appelé et il m’a dit « je ne reviendrai pas, je reste au Brésil ». C’est sa décision », a notamment assuré Josep Maria Bartomeu pour Sport .

« La décision de quitter le Barça a été prise par Arthur »

Dans la suite de son entretien pour le média catalan, Josep Maria Bartomeu a dévoilé les dessous de ce départ d’Arthur vers la Juventus. Et à en croire le président du FC Barcelone, c’est le Brésilien qui serait à l’origine de son transfert : « Nous aurions dû prolonger Arthur, mais avec la situation actuelle, cela été compliqué. Et Arthur avait une très bonne offre d’un club. (…) La décision de quitter le Barça a été prise par Arthur. (…) Ce n’est pas une opération économique. Nous parlons d’un joueur qui n’a pu prolonger pour le Barça aux montants qu’il souhaitait, il avait une meilleure offre. Le Barça n’a pas pu l’égaler et il a décidé de partir ». A en croire Bartomeu, c’est donc Arthur qui a fait le choix de quitter le FC Barcelone, mais du côté de l’ancien joueur du Grêmio, on n’a pas vraiment la même version des faits.

La réponse d’Arthur à Bartomeu !