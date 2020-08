Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion cruciale programmée pour régler le clash avec Arthur...

Publié le 1 août 2020 à 18h30 par B.C. mis à jour le 1 août 2020 à 18h35

Toujours au Brésil alors que le FC Barcelone attend son retour, Arthur Melo pourrait écoper d'une grosse sanction. Une réunion entre la direction du club culé et les avocats du futur joueur de la Juventus devrait avoir lieu lundi pour évoquer l'issue de cette affaire...

Déterminé à poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Arthur Melo va finalement quitter le club catalan dans les prochaines semaines. Le club culé a en effet officialisé il y a peu le transfert de son joueur vers la Juventus pour 72M€ hors bonus tandis que Miralem Pjanic va faire le chemin inverse contre 60M. Une double opération permettant principalement au FC Barcelone de rééquilibrer ses comptes, mais la pilule a du mal à passer chez le Brésilien. Arthur a en effet attendu de longues semaines avant de donner son aval, alors que sa direction l'incitait à faire ses valises. Cette semaine, Mundo Deportivo expliquait que ce choix n'était pas anodin de la part du Barça. La direction serait déçue des prestations du Brésilien, présentée comme le « nouveau Xavi » à son arrivée et n'aurait pas digéré son voyage à Paris en février 2019 pour fêter l'anniversaire de Neymar. Les relations sont donc tendues entre les deux parties, et la dernière décision d'Arthur n'a rien arrangé.

Arthur ne veut pas rentrer

Alors qu'il est attendu à la Juve à la fin de la saison, Arthur Melo devait participer au Final 8 de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, opposé à Naples en huitième de finale retour de la compétition. Ce mardi, le Brésilien était donc attendu au centre d’entrainement afin de préparer la compétition européenne, mais le joueur a fait savoir à son futur ex-club qu'il refusait de rentrer du Brésil pour disputer la fin de la saison. Le milieu de 23 ans serait insatisfait de son temps de jeu en Catalogne depuis l'officialisation de son transfert, de quoi agacer sérieusement les Catalans. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre d'Arthur, qui pourrait se voir infliger une grosse amende. Une rupture de contrat n'est toutefois pas à l'ordre du jour d'après la presse ibérique, et les prochains jours devraient être déterminants dans ce dossier.

