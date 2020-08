Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel échange XXL préparé par Bartomeu pour cet été ?

Publié le 1 août 2020 à 17h00 par B.C.

Après avoir envoyé Arthur à la Juventus pour s'attacher les services de Miralem Pjanic, le FC Barcelone réfléchirait à un deuxième échange de ce genre d'après la presse étrangère. En effet, les Blaugrana seraient intéressés par Rodrigo Bentancur, mais l'Uruguayen serait encore très loin de la Catalogne.

Josep Maria Bartomeu l'a récemment confirmé, c'est un mercato très particulier qui s'annonce, y compris pour le FC Barcelone. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les clubs vont devoir redoubler d'ingéniosité pour se renforcer dans les prochaines semaines, et les échanges de joueurs vont être privilégiés. Le club culé a été l'un des premiers à se montrer actif en recrutant Miralem Pjanic pour 60M€ tout en envoyant Arthur Melo vers la Juventus pour 72M€ hors bonus. Une opération servant principalement à rééquilibrer les comptes, et celle-ci ne devrait pas être la dernière de ce genre utilisée cet été.

Pas d'échange Bentancur/Rakitic au programme