Mercato - Real Madrid : La priorité de Zidane pour ce mercato est claire !

Publié le 1 août 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid cherche à renflouer ses caisses et pourrait enregistrer quelques rentrées d’argent dans les prochains jours. Toutefois, pas question pour le club madrilène de se lancer dans des dossiers ambitieux.

Son arrivée soudain a surpris les clubs de football. Lors du lancement de la saison en août, personne n’imaginait qu’une crise sanitaire allait frapper le monde et entraîner l’arrêt de toutes les compétitions sportives. La saison de Liga a repris, mais le mal avait déjà été fait. Le Real Madrid qui ambitionnait de passer à l’action dans plusieurs dossiers d’envergure lors de ce mercato estival a dû revoir ses plans. A l’instar de l’ensemble des équipes, le club madrilène a été profondément impacté et ses finances ont été durement touchées. La priorité pour les dirigeants de la Casa Blanca est désormais de se refaire une santé au niveau financier et de renflouer ses caisses.

Le Real Madrid veut vendre

Le Real Madrid s’est déjà montré particulièrement actif en ce qui concerne les ventes. La formation espagnole a déjà mis la main sur 48M€ grâce aux transferts d’Achraf Hakimi à l’Inter, de Javi Sanchez à Valladolid et de Dani Gomez à Levante. Comme indiqué par Ok Diario ce vendredi, le Real Madrid pourrait encore se séparer de plusieurs joueurs lors de ce mercato estival afin d’atteindre son objectif qui est de récolter 100M€ cet été. Ainsi, de nombreux éléments prêtés cette saison à l’instar de Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Oscar Rodrigurez, Borja Mayoral ou encore Jesus Vallejo ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Mais le Real Madrid pourrait également se refaire une santé grâce à ses performances en championnat. En effet, le montant des droits TV dépend de la position au classement. Champion d’Espagne, le club madrilène pourrait récupérer 25M€, mais ce n’est pas tout puisque selon As , le Real Madrid devrait toucher 12M€ correspondants au market pool , à savoir l'argent reçu en fonction des revenus générés sur les droits TV et le marketing. La formation espagnole pourrait ainsi récupérer énormément d’argent. De quoi se lancer dans des dossiers d’envergure ? Rien n‘est moins sûr.

