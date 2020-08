Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable interpelle Zidane pour son avenir

Publié le 1 août 2020 à 15h00 par A.D.

Engagé jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, Dani Ceballos a été prêté à Arsenal cette saison. Alors qu'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait, le milieu de 23 ans a annoncé la couleur.

Dans quel club évoluera Dani Ceballos la saison prochaine ? Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane, le milieu de terrain de 23 ans a été prêté à Arsenal lors du dernier mercato estival. Engagé jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, Dani Ceballos est dans le flou totale quant à son avenir. Lors d'un entretien accordé El Pais , l'ancien du Betis a confié qu'il devait attendre la fin de saison et s'entretenir avec la direction de la Maison-Blanche pour en savoir plus.

«Je déciderai de jouer là où cela me convient le plus et où je me sens le plus heureux»