Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare l'offensive pour cette piste du PSG...

Publié le 1 août 2020 à 11h00 par D.M.

Annoncé sur le départ, Dayot Upamecano a finalement prolongé son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2023. Toutefois, le Real Madrid apprécierait fortement son profil et pourrait de nouveau tenter sa chance en 2021.

Dayot Upamecano me manquait pas de courtisans lors de ce mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport le 21 juillet dernier, le PSG avait coché le nom du défenseur central et avait entrepris des contacts avec son entourage. Annoncé également du côté de Manchester City, Arsenal, Chelsea ou encore du Real Madrid, Dayot Upamecano a finalement pris la décision, ce vendredi, de prolonger son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2023. Toutefois, Sky Sports et BILD indiquent que le joueur de 21 ans dispose d’une clause libératoire de 50M€ dans son contrat. Une clause qui pourrait permettre aux clubs intéressés de mettre la main plus facilement sur Dayot Upamecano.

Le Real Madrid n'aurait pas tiré un trait sur Upamecano