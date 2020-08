Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga aurait un plan précis pour son avenir !

Publié le 1 août 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane souhaite recruter Eduardo Camavinga cet été. Toutefois, le coach du Real Madrid pourrait ne pas avoir les moyens de ses ambitions et pourrait être contraint de remettre à plus tard le recrutement de la pépite du Stade Rennais. De son côté, Eduardo Camavinga, qui susciterait également l'intérêt du PSG et du Bayern, serait prêt à prendre son mal en patience pour rejoindre le club merengue et aurait demandé à sa direction de ne pas tenir compte des potentielles offres d'autres clubs.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga fait partie des hommes forts du Stade Rennais. Pour sa première saison avec l'équipe première du club breton, la jeune pépite a éclaboussé de sa classe la Ligue 1. Et ses performances n'ont pas échappée à Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid veut rajeunir son effectif. Dans cette optique, le Français a coché trois noms en particulier pour cet été : Kai Havertz, Jadon Sancho et Eduardo Camavinga. Selon nos informations du 5 juin, Zinedine Zidane a même déjà dégainé une offre pour le milieu de terrain du Stade Rennais. Une offensive à hauteur de 50M€, plus 10M€, à laquelle le club breton ne semble pas avoir répondu favorablement. Alors qu'il aurait pu retenter sa chance, le Real Madrid ne serait plus en mesure de s'offrir Eduardo Camavinga dans un avenir proche.

Zidane barré par le coronavirus cet été ?

D'après les indiscrétions de Marca , divulguées ce samedi, le Real Madrid aurait les mains liées pour le mercato à cause de la crise provoquée par le coronavirus. En effet, Zinedine Zidane n'aurait qu'une priorité pour le moment en ce qui concerne son recrutement : vendre. Ainsi, les achats ne seraient plus vraiment à l'ordre du jour. Et Eduardo Camavinga ne serait désormais plus qu'un objectif pour l'été 2021. Consciente de la situation, la pépite du Stade Rennais, qui ferait du Real Madrid sa grande priorité devant le PSG et le Bayern, aurait pris une grande décision.

Camavinga prêt à attendre l'été 2021 pour le Real Madrid ?