Mercato - PSG : Mauro Icardi s’attire les foudres de Pierre Ménès !

Publié le 1 août 2020 à 14h15 par D.M.

Mauro Icardi a vécu une soirée cauchemardesque ce vendredi en finale de Coupe de France. Pour Pierre Ménès, le PSG ne doit pas se reposer sur l’Argentin et devrait recruter un attaquant la saison prochaine.

C’est dans la douleur et au terme d’un match indécis que le PSG a remporté la dernière Coupe de la Ligue de l’histoire. Le club parisien n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets et a dû attendre les tirs au but pour faire la différence. Il faut dire que sur le front de l’attaque, Mauro Icardi s’est montré particulièrement discret. L’attaquant argentin n’a touché que très peu de ballons et a dû quitter ses partenaires à la 58 ème minute à cause d’une légère douleur à la cuisse.

« Sur la durée, je ne suis pas convaincu qu’on puisse lui faire vraiment confiance »