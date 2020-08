Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour de flamme pour Boga ?

Publié le 1 août 2020 à 11h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille et André Villas-Boas devraient voir le Napoli revenir à la charge pour Jérémie Boga.

Très performant cette saison en Serie A, Jérémie Boga intéresse un grand nombre de clubs. Selon nos informations, il y a l’Olympique de Marseille, mais également l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’OGC Nice. Le principal concerné n’a d’ailleurs jamais caché son amour pour l’OM, club de sa ville natale. Pourtant, à Sassuolo a été plus que clair : Boga ne partira pas cet été ! Un adversaire de l’OM ne s’est pas avoué vaincu et aurait présenté une nouvelle offre, tout récemment.

Le Napoli offre 22M€ pour Boga