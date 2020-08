Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Bayern répond à l’intérêt de Villas-Boas pour Cuisance

Publié le 1 août 2020 à 10h45 par A.C.

Hans-Dieter Flick, coach du Bayern Munich, s’est exprimé au sujet de l’intérêt que porterait l’Olympique de Marseille à Michaël Cuisance.

Après Pape Gueye, à l’Olympique de Marseille on semble planifier d’autres arrivées, au milieu. André Villas-Boas en pincerait notamment pour Michaël Cuisance, d’après les informations de L’Équipe . Considéré comme un talent émergent, le Français du Bayern Munich pourrait notamment venir à l’OM pour pallier le possible départ de Morgan Sanson. Les choses ne semblent pourtant pas aller au mieux pour le moment, même si du côté de l’OM on aurait l’intention de relancer le Bayer, une fois la Ligue des Champions terminée.

« Cuisance-OM ? Je ne suis pas au courant des rumeurs »