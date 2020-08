Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait lâché une terrible confidence en coulisses !

Publié le 1 août 2020 à 4h30 par T.M.

Pour cet été, André Villas-Boas attend encore d’autres renforts. Toutefois, l’entraîneur de l’OM sait que cela sera compliqué faut d’argent.

Pour le moment, l’OM est plutôt actif sur le marché des transferts. En effet, André Villas-Boas a pu enregistrer les renforts de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Mais les arrivées ne seraient pas terminées sur la Canebière. En effet, l’entraîneur portugais désirerait encore attirer un arrière gauche et un attaquant. Mais pour cela, il faut de l’argent et actuellement, les comptes de l’OM sont dans le rouge. Et Villas-Boas en est bien conscient, il n’y a pas d’argent dans les caisses.

« Il me disait qu’en fait ils n’avaient pas d’argent »