Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Conte mis en péril par... Messi ?

Publié le 1 août 2020 à 14h00 par A.D.

L'Inter voudrait profiter de la situation contractuelle de Lionel Messi pour l'arracher au FC Barcelone. Mais pour convaincre le capitaine du Barça, le club milanais serait contraint de se séparer d'Antonio Conte.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait entamé des discussions avec la direction du FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, le capitaine du Barça aurait décidé de stopper les négociations. Une situation qui n'aurait pas échappée à l'Inter. En effet, les Nerazzurri voudraient en profiter pour recruter Lionel Messi lors du mercato estival. Alors que La Pulga serait bien décidée à rester au FC Barcelone, l'Inter serait dans l'obligation de faire un énorme sacrifice pour espérer lui faire changer d'avis.

Une cohabitation impossible entre Messi et Conte ?