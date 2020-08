Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Messi !

Publié le 1 août 2020 à 7h30 par B.C.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font explique qu'il veut à tout prix conserver Lionel Messi, alors que l'international argentin fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi aurait décidé de bloquer les négociations pour sa prolongation. En effet, l'Argentin se poserait des questions sur son avenir, lassé des résultats décevants de son club et des tensions avec Josep Maria Bartomeu. Malgré tout, le président du Barça n'affiche aucune inquiétude concernant le futur de La Pulga . « Lionel Messi a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone, et je n’ai pas le moindre doute quant au fait qu’il prolongera », expliquait-il récemment. Pourtant, cela n'empêche pas la presse italienne de spéculer sur une possible arrivée de Messi à l'Inter, même le club nerazzurro a rapidement mis fin à ce rêve. Interrogé sur la situation incertaine de l'attaquant, Victor Font, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu, s'est prononcé sur l'avenir de Messi.

« Messi est essentiel »