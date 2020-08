Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à faire un énorme geste pour Philippe Coutinho

Publié le 1 août 2020 à 4h15 par T.M.

Voulant à tout prix se débarrasser de Philippe Coutinho cet été, le FC Barcelone serait même prêt à mettre la main à la poche pour arriver à ses fins.

D’ici quelques semaines, Philippe Coutinho reviendra au FC Barcelone après un an de prêt au Bayern Munich. Mais le passage du Brésilien devrait être bref en Catalogne. En effet, le Barça ne compte toujours pas sur le milieu de terrain et depuis plusieurs semaines désormais, on s’active pour lui trouver un point de chute afin de s’en débarrasser. Pour cela, les Blaugrana regarderaient du côté de la Premier League et la puissance financière des clubs anglais pour espérer trouver preneur pour Coutinho. Alors qu’Arsenal serait une option, les Gunners pourraient recevoir un coup de main de la direction barcelonaise.

Le Barça prêt à tout pour se séparer de Coutinho ?