Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ismaël Bennacer ne s’imagine clairement pas au PSG !

Publié le 1 août 2020 à 4h00 par T.M.

Alors que l’arrivée d’Ismaël Bennacer est désirée du côté du PSG, le joueur du Milan AC n’a pas vraiment la tête du côté du club de la capitale.

Cet été, l’un des gros chantiers de Leonardo est de trouver un nouveau milieu de terrain pour le PSG. Pour cela, le Brésilien a activé différentes pistes comme Sergej Milinkovic-Savic et Lorenzo Pellegrini, tout en devant également faire avec les demandes de Doha. Ainsi, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, du côté du Qatar, on fait notamment le forcing pour l’arrivée d’Ismaël Bennacer, auteur d’une très bonne saison au Milan AC. L’Algérien, formé à Arles-Avignon, pourrait donc faire son retour en France, mais visiblement, une arrivée au PSG ne serait pas une priorité à ses yeux.

Bennacer imagine son avenir… au Milan AC