Mercato - OM : Le dossier Boga pourrait être totalement relancé...

Publié le 1 août 2020 à 17h15 par A.C.

Très apprécié par l’Olympique de Marseille, Jérémie Boga pourrait voir un cador européen s’intéresser de très près à lui.

Après le Napoli, les dirigeants de l’Olympique de Marseille font face à un nouveau danger pour Jérémie Boga. La presse italienne a en effet annoncé que la star de Sassuolo, qui selon nos informations est suivie de près par l’OM, serait sur la short-list de la Juventus. Les Bianconeri veulent en effet rajeunir l’effectif de Maurizio Sarri et Boga serait donc un profil très apprécié. Pourtant, la Juve semblait avoir quelque peu oublié cette piste, notamment au profit de celle menant à Nicolo Zaniolo de l’AS Roma.

La Juventus n’a pas oublié Boga