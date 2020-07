Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rêve est toujours permis pour Pogba !

Publié le 31 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Souhaitant témoigner de l’arrivée de Paul Pogba au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait garder espoir, la situation pouvant se décanter à tout moment. Explications.

Paul Pogba et le Real Madrid. Voici un beau marronnier du calibre de Neymar au FC Barcelone. L’été dernier et depuis son départ avorté de Manchester United, le champion du monde tricolore est annoncé du côté de la Casa Blanca alors qu’au cours de la saison son agent Mino Raiola a déclaré vouloir placer un de ses clients au Real Madrid cet été. C’était cependant avant le Covid-19 et la coupure des compétitions. Désormais, Pogba semble être de nouveau à l’aise à Manchester United, mais pour combien de temps ?

Pogba voudrait des titres