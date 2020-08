Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic, Bennacer... L’étau se resserre pour Leonardo !

Publié le 1 août 2020 à 14h30 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, commence à avoir de moins en moins de pistes pour renforcer son milieu de terrain.

C’est le chantier principal de Leonardo. Après Ander Herrera et Idrissa Gueye l’été dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite recruter un ou plusieurs milieux de terrain, en fonction des possibles départs. Nous vous expliquons depuis plusieurs semaines déjà, que la grande priorité de Leonardo est Sergej Milinkovic-Savic, imposant milieu de la Lazio de Simone Inzaghi. Le directeur sportif du PSG a bougé... mais pour le moment se heurte à l’inflexibilité du club romain, qui ne souhaite pas brader un joueur évalué à près de 100M€. Ainsi, Leonardo a activé plusieurs pistes. C’est le cas selon nos informations d’Ismaël Bennacer, qui est toutefois plus une demande des propriétaires qataris du PSG, plutôt que de Leonardo lui-même. Le 13 juillet dernier, nous vous avons également annoncé que le PSG suit de très près Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma.

Les pistes de Leonardo tombent à l’eau...

Ces trois pistes ont de quoi faire saliver... mais semblent toujours plus compliquées. Récemment interrogé sur son avenir, Ismaël Bennacer a en effet clairement écarté le Paris Saint-Germain. « Je dois beaucoup travailler là-dessus, être décisif, même si je travaille beaucoup pour l’équipe, mais aussi personnellement » a expliqué le milieu du Milan AC, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « C’est toujours positif de marquer et délivrer des passes décisives. (…) Mais ce n’était pas le dernier but, je veux en marquer beaucoup plus avec ce maillot ». Pour Lorenzo Pellegrini, les choses se gâtent également. Il Corriere dello Sport a en effet annoncé que Pellegrini devrait bientôt prolonger son contrat avec l’AS Roma, ce qui ferait notamment sauter sa clause de départ de 30M€.

Thiago Alcantara, le choix par défaut ?

Pour Sergej Milinkovic-Savic, les choses sont également compliquées. Le président Claudio Lotito a en effet toujours clamé haut et fort vouloir garder son joueur ou, à, défaut, de le vendre autour des 100M€. Le Paris Saint-Germain n’est clairement pas prêt à faire une telle offre ! Leonardo pourrait donc trouver son bonheur... avec un ancien du FC Barcelone ! Ce samedi 1er aout, nous vous avons révélé que le PSG a formulé une offre de 30M€ pour Thiago Alcantara. Ce dernier est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021, mais ne voulant pas prolonger, il a été mis sur la liste des transferts. Attention, puisque la concurrence de Manchester City et de Liverpool sera compliquée à battre.