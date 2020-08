Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour la succession de Thiago Silva

Publié le 1 août 2020 à 11h15 par A.D.

Leonardo pourrait miser sur Milan Skriniar pour remplacer Thiago Silva cet été. Alors que l'Inter songerait à échanger son défenseur slovaque avec Tanguy Ndombele, Tottenham pourrait refuser de coopérer.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la Ligue des Champions sous les couleurs Rouge et bleu . Alors que Thomas Tuchel perdra son capitaine cet été, Leonardo s'activerait déjà en coulisse pour dénicher un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter pourrait perturber les plans parisiens car il verrait d'un bon oeil un échange entre son défenseur slovaque et Tanguy Ndombele, dans le viseur du Bayern comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Mais heureusement pour Leonardo, Tottenham pourrait faire capoter cette opération colossale.

Milan Skriniar trop gourmand pour Tottenham ?