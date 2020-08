Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas bougé pour cet international français !

Publié le 1 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Annoncé comme potentielle option pour le mercato estival du PSG, Tanguy Ndombele ne devrait pas quitter Tottenham cet été qui n’aurait d’ailleurs pas reçu la moindre offre pour l’international français.

Comme l’été dernier, Leonardo compterait se servir du mercato afin de redessiner les contours du milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel. Une, voire deux recrues pourraient être annoncées d’ici la fin de la fenêtre des transferts dans ce secteur de jeu. Tanguy Ndombele serait l’une des pistes activées par Leonardo. Le directeur sportif du PSG ne se montrerait pas très emballé par l’international français de Tottenham.

Aucune offensive à noter pour Ndombele ?