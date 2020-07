Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà oublier cette piste estivale…

Publié le 1 août 2020 à 1h15 par Th.B.

Le PSG songerait à Tanguy Ndombele cet été, étant en quête de renforts au poste de milieu de terrain. Néanmoins, aucune discussion n’aurait eu lieu avec Tottenham et la direction des Spurs camperait sur ses positions concernant la recrue la plus chère de son histoire.

Tanguy Ndombele de retour en Ligue 1 seulement un an après son départ de l’OL ? Transféré à Tottenham lors du dernier mercato estival, l’international français n’est pas parvenu à faire son trou et semble même s’être mis à dos son entraîneur José Mourinho. Un départ semblerait désormais très probable, puisque le joueur aurait fait savoir au Special One qu’il ne comptait plus évoluer sous ses ordres. Cela tombe bien puisque comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, le Bayern Munich est sur le coup, à la recherche de bonnes affaires sur le marché au milieu de terrain. Néanmoins, le PSG penserait aussi au profit de Ndombele. L’épilogue de ce feuilleton serait cependant déjà connu.

Intransférable, Ndombele ne serait pas l’objet de discussions pour un transfert