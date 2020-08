Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 1 août 2020 à 17h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient y voir plus clair pour Nikola Milenkovic, défenseur central de la Fiorentina.

Qui aura les épaules pour remplacer Thiago Silva ? Le capitaine du Paris Saint-Germain s’apprête en effet à partir et Leonardo a lancé les recherches, pour lui trouver un successeur. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines. Nous vous avons récemment révélé l’intérêt du PSG pour Dayot Upamecano, mais la presse italienne est persuadée que Leonardo frappera un gros coup en Serie A. Cela pourrait concerner Nikola Milenkovic, dont le contrat avec la Fiorentina se termine en juin 2022.

Milenkovic souhaite rencontrer Commisso !