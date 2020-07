Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Setién… Ces énormes révélations sur la situation d’Arthur !

Publié le 28 juillet 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone a pris la décision de se séparer d’Arthur pour des raisons sportives mais aussi extra-sportives. Un transfert qui n’a pas été digéré par le milieu de terrain qui ne s’est pas rendu au centre d’entrainement ce mardi.

La décision a décidément du mal à passer chez Arthur. Afin d’obtenir les services de Miralem Pjanic, le FC Barcelone a décidé d’inclure dans la transaction Arthur. Arrivé en juillet 2018 en provenance de Gremio, le milieu de terrain n’a jamais voulu servir de monnaie d’échange et voulait écrire son avenir en Catalogne. Au terme de semaines de négociations, Arthur a finalement accepté de rejoindre la Juventus. Alors qu’il devait disputer la fin de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, le Brésilien a décidé de rester dans son pays natal. Une décision qui fait suite à celle du club catalan de se séparer de lui cet été. Pourtant, le nom d’Arthur n’aurait pas été choisi au hasard. Le résultat de plusieurs années au Barça marquées par des hauts et des bas.

Le comportement d’Arthur remis en cause

Arthur ne portera pas le maillot blaugrana la saison prochaine. Les dirigeants catalans ont décidé de le vendre après deux ans de bons et loyaux services. Mais pourquoi un tel choix ? Ce mardi, Mundo Deportivo avance plusieurs explications à ce transfert. Tout d’abord, le FC Barcelone aurait été déçu par les prestations d’Arthur depuis sa venue en Catalogne. Considéré comme « le nouveau Xavi » lors de son arrivée, le milieu de terrain n’a jamais pu enchaîner notamment en raison de douleurs récurrentes au pubis. Ainsi, le joueur de 23 ans n’a jamais été considéré comme un titulaire indiscutable que ce soit sous les ordres d’Ernesto Valverde ou de Quique Setién. Mais le FC Barcelone a pris la décision de le vendre également pour des raisons extra-sportives. Le média espagnol indique que les dirigeants n’auraient toujours pas digéré son voyage à Paris en février 2019 pour fêter l’anniversaire de son ami et partenaire en sélection nationale Neymar. Mais ce n’est pas tout puisque le FC Barcelone n'aurait pas oublié son comportement en décembre dernier lorsqu'Arthur avait profité de son temps libre pour… pratiquer du snowboard. Autant de raisons qui ont poussé le club catalan à se séparer de l’international brésilien. Malgré cela, l’incompréhension règne du côté du joueur qui a décidé de partir au clash avec sa formation.

Arthur est resté au Brésil