Mercato - Barcelone : Bartomeu annonce la couleur pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 2 août 2020 à 10h30 par La rédaction

Régulièrement lié à un départ depuis plusieurs mois, Ansu Fati a réalisé une très belle première saison au sein de l’effectif professionnel du FC Barcelone. Dans les petits papiers de Manchester United, l’ailier de 17 ans pourrait cependant faire l’objet d’une offre de prolongation provenant de Josep Maria Bartomeu, le président du Barça…

Ansu Fati fait l’unanimité au FC Barcelone. Avec 8 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues en 32 rencontres disputées avec le Barça, l’ailier de 17 ans a réalisé une superbe première saison au cœur de l’effectif professionnel des Blaugrana . Une saison qui n’est pas passée inaperçue aux yeux de l’Europe entière, et plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour Ansu Fati. Cependant, le président du Barça ne compte pas se séparer de sa pépite…

« Il est essentiel pour l’avenir du club »