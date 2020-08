Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hiroki Sakai sur le départ ? La réponse

Publié le 2 août 2020 à 9h45 par T.M.

Alors que Bouna Sarr ne cesse d’être évoqué sur le départ de l’OM durant ce mercato estival, en ce qui concerne Hiroki Sakai, la tendance serait bien différente.

Ça va encore bouger du côté de l’OM durant ce mercato estival. Après les arrivées de Leonardo Balerdi et Pape Gueye, André Villas-Boas attend encore d’autres renforts. Mais certains joueurs arriveront également pour venir pallier certains départs. En effet, cet été, le club phocéen doit vendre et les candidats au départ sont nombreux. Il est notamment question d’un possible transfert de Bouna Sarr, lui qui est très courtisé notamment en Espagne. Reconverti arrière droit, l’ancien de Metz avait réussi à devancer Hiroki Sakai à ce poste. Le Japonais a lui aussi vu son avenir être au coeur des rumeurs. Dernièrement, L’Equipe assurait ainsi que le Japonais avait notamment réclamé un bon de sortie.

Sakai a tranché pour son avenir !