Mercato - OM : Le clan Ajroudi lâche une nouvelle bombe pour le rachat de l’OM !

Publié le 2 août 2020 à 8h15 par T.M.

Mohamed Ayachi Ajroudi ne lâche rien dans son entreprise de racheter l’OM. Et pour arriver à ses fins, voilà que l’homme d’affaires franco-tunisien se déclare prêt à reprendre le Vélodrome à la ville de Marseille.

Le dossier du rachat de l’OM n’en finit plus de connaitre des rebondissements. Depuis plusieurs semaines désormais et la sortie médiatique de Mourad Boudjellal, Frank McCourt ne cesse toujours de répéter qu’il n’a aucune intention de vendre le club phocéen. Arrivé en 2016, l’Américain a multiplié les démentis, regardant vers l’avenir avec l’OM. Il n’empêche que de l’autre côté, Mohamed Ayachi Ajroudi continue son forcing pour racheter l’OM à McCourt. Dernièrement, une première offre a été formulée à l’actuel propriétaire marseillais, qui avait alors 10 jours pour répondre. Et voilà qu’un nouveau rebondissement vient de se produire.

« Offrir à l'Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours »