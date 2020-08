Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi ne va rien lâcher avec McCourt !

Publié le 2 août 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi envisage de racheter l’OM à Frank McCourt, un membre de son entourage a lâché une grosse confidence à ce sujet.

Ces dernières semaines, l’actualité de l’OM a principalement été marquée par le projet de rachat en cours par l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Ce dernier, qui fait piloter son grand projet par Mourad Boudjellal, a déjà fait parvenir une offre à Frank McCourt, mais l’actuel propriétaire américain de l’OM ne semble pas disposé à vendre. Toutefois, Ajroudi ne lâchera pas le morceau…

« Ils ne lâcheront pas l’affaire »