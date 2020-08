Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, vente… McCourt serait en énorme difficulté !

Publié le 1 août 2020 à 13h30 par Dan Marciano

Frank McCourt pourrait bien refuser l’offre de rachat de l’OM formulée par Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires. Toutefois, l’homme d’affaires franco-tunisien pourrait revenir aux affaires notamment en raison des grandes difficultés financières du club marseillais.

L’OM traverse une période assez trouble. Le club marseillais rencontre de graves difficultés financières et la crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la situation : « Nous n’avons pas de revenus liés au football depuis mars » indiquait un membre du club à L’Express . L’OM accuserait un déficit d’environ 100M€ et se doit de trouver des liquidités notamment pour financer les prochaines opérations. Directeur général de la LFP, Didier Quillot avait indiqué que Mediapro devrait verser aux clubs de football, début août, près de 250M€ de droits TV nationaux et internationaux. Une bouffée d’oxygène pour la direction actuelle et notamment pour Frank McCourt qui serait en très grande difficulté.

McCourt chercherait de l’aide auprès des banques

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt perdrait énormément d’argent chaque année et ce n’est pas la qualification pour la prochaine Ligue des champions qui régleront les affaires de l’Américain. A en croire, Marc Descheneaux, juriste financier de Mohamed Ayachi Ajroudi qui travaille sur le projet de rachat de l’OM, Frank McCourt rechercherait des capitaux : « Quand quelqu’un recherche des financements sur le marché des capitaux, c’est en principe parce qu’il n’a pas d’argent lui-même. On a obtenu des informations qui disaient : « le club de Marseille est à la recherche de X millions, ou X dizaines de millions » et on s’est rendu compte qu’ils n’arrivaient pas à les trouver » déclarait-il sur le plateau de la chaîne L’Equipe . Le propriétaire du club marseillais chercherait donc des fonds pour le club et se serait notamment tourner vers les banques à en croire Fabrice Lamperti : « Ce qu’il faut savoir, c’est est-ce que Frank McCourt a vraiment investi son argent ces derniers temps ? Beaucoup de bruits circulent autour de ça, et d’ailleurs l’équipe Ajroudi en est convaincue également. Frank McCourt aurait eu recours a différents crédits. Auprès de qui, on ne sait pas vraiment, est ce que ce sont des banques ? Des fonds vautours américains, comme on pourrait le dire pour Gérard Lopez et Lille ? L’équipe Ajroudi est convaincue de ça. Aujourd’hui ça reste à démontrer, même si y a des documents qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux… » a indiqué le journaliste de la Provence dans un entretien à Football Club Marseille . La situation est donc délicate du côté de la direction actuelle qui doit également faire face à la tentative de Mohamed Ayachi Ajroudi et de Mourad Boudjellal d’acquérir l’OM avec « des fonds venus du Moyen-Orient ».

Ajroudi voudrait profiter de la situation