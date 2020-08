Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rachat, McCourt… Une énorme confidence lâchée par le clan Ajroudi

Publié le 1 août 2020 à 9h45 par D.M.

Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires auraient fait parvenir une offre d’environ 500M€ à Frank McCourt pour racheter l’OM. En cas de refus, l’homme d’affaires franco-tunisien pourrait bien revenir à la charge.

Le projet de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi a pris, ces derniers jours, une tournure concrète. L’hommes d’affaires franco-tunisien a transmis une offre d'environ 500M€ pour le rachat de l’OM à Frank McCourt. Une proposition qui, à en croire Mohamed Ayachi Ajroudi, sera la dernière. Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt a annoncé à plusieurs reprises qu’il n’était pas vendeur et a assigné en justice Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui « ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club . » Toutefois, un refus du propriétaire américain ne signifierait pas forcément la fin du feuilleton.

« Ils ne lâcheront pas définitivement l’affaire »