Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel sera le prochain renfort de Villas-Boas ?

Publié le 2 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Après avoir récupéré Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend d'autres recrues dans ce mercato estival. Alors selon vous, quel sera le prochain joueur à rejoindre l'OM ?

On pensait que l'OM allait avoir du mal à se montrer actif durant ce mercato estival, mais force est de constater que le club phocéen se débrouille plutôt bien jusqu'à maintenant. En plus d'avoir prolongé Dimitri Payet et levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez, l'Olympique de Marseille a déjà mis la main sur deux renforts pour 0€, Pape Gueye, libre de tout contrat en provenance du Havre, et Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. André Villas-Boas ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et a annoncé vouloir récupérer désormais un latéral gauche et un attaquant, voire d'autres joueurs afin de compenser les quelques départs qui s'annoncent.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, quelle recrue pour l'OM ?