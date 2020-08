Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup à jouer avec… Michaël Cuisance !

Publié le 2 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers d’André Villas-Boas, Michaël Cuisance aurait la volonté de rejoindre l’OM s’il venait à quitter le Bayern Munich cet été.

Afin de ne pas faire de la simple figuration en Ligue des champions la saison prochaine, André Villas-Boas attendrait des renforts supplémentaires cet été en plus des arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi. L’une des pistes activées par l’entraîneur de l’OM se nommerait Michaël Cuisance. D’après la presse italienne, le technicien portugais aurait d’ailleurs organisé une rencontre amicale face au Bayern Munich afin d’avoir l’occasion de discuter avec le principal intéressé. Et bien que les retombées de cette entrevue ne seraient pas connues, Cuisance ne serait pas contre l'idée de rejoindre l’OM.

Cuisance se verrait bien à l’OM