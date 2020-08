Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Balerdi, une nouvelle affaire orchestrée par Villas-Boas ?

Publié le 2 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Toujours en quête d'un latéral gauche pour suppléer Jordan Amavi, l'OM pourrait se laisser tenter par Caio Henrique, latéral gauche appartenant à l'Atletico de Madrid. Et le club phocéen serait susceptible de s'en tirer à un bas prix.

L’OM se doit de recruter malin cet été à cause des difficultés financières rencontrées par le club phocéen. Ce qui justifie les recrutements de Pape Gueye, arrivé libre de tout contrat en provenance du Havre, et de Leonardo Balerdi sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire. Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas pourrait régler un dossier chaud du club dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs mercato, le club phocéen voudrait recruter une doublure à Jordan Amavi. Néanmoins, l’argent manque, mais un profil pourrait être retenu et intéressant concernant la situation de l’OM.

Caio Henrique, future doublure de Jordan Amavi ?