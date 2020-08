Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’Isaac Lihadji est grandement regretté à l’OM

Publié le 2 août 2020 à 4h45 par T.M.

Nouveau recruteur de l’OM, Georges Prost a émis certains regrets concernant le départ d’Isaac Lihadji.

A 18 ans, Isaac Lihadji était annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’OM. Toutefois, le club phocéen ne pourra finalement pas profiter de ce prodige. En effet, malgré de longues négociations pour tenter de lui faire signer son premier contrat pro, la direction marseillaise n’a pas réussi dans son entreprise, finissant par voir Lihadji rejoindre le LOSC. C’est donc dans le nord que l’ailier a signé son premier contrat pro et va donc poursuivre sa progression sous les ordres de Christophe Galtier. En attendant, du côté de l’OM, on regrette d’avoir vu partir ce grand talent.

« C’est dommage »