Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un Champion du monde !

Publié le 2 août 2020 à 3h45 par T.M.

Toujours à la recherche d’un arrière droit pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo aurait coché le nom d’un champion du monde français : Benjamin Pavard.

Après sa victoire en Coupe de la Ligue, le PSG est désormais tourné sur la Ligue des Champions et son quart de finale face à l’Atalanta. C’est seulement après ces échéances européennes que le recrutement devrait s’accélérer pour le club de la capitale. Il n’empêche que Leonardo multiplierait tout de même les pistes pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Notamment à la recherche d’un milieu de terrain, le Brésilien est aussi en quête d’un arrière droit afin de pallier le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées et voilà qu’en Allemagne, on souffle un nouveau nom.

Le PSG s’intéresse à Pavard !