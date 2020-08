Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a-t-il une chance avec Ricardo Quaresma ? La réponse

Publié le 2 août 2020 à 4h00 par T.M.

A 36 ans, Ricardo Quaresma est actuellement libre de tout contrat. Pourrait-on alors imaginer une possible arrivée à l’OM ?

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore des renforts à l’OM. Pour le Portugais, l’une des priorités est notamment de se trouver un nouveau joueur offensif. Et si les Phocéens tentaient un gros coup avec Ricardo Quaresma ? A 36 ans, l’international lusitanien est actuellement libre de tout contrat après avoir été libéré par le club turc de Kasimpasa. Forcément, Villas-Boas pourrait avoir de quoi convaincre son compatriote de venir s’installer sur la Canebière. Mais à en croire Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence , cela est « utopique ».

Quaresma, c’est très compliqué