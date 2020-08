Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dernier coup de Villas-Boas est déjà validé !

Publié le 2 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Récemment recruté par l’OM sous la forme d’un prêt, Leonardo Balerdi semble avoir toutes les qualités requises pour s’imposer dans l’effectif d’André Villas-Boas à en croire Kevin Strootman.

« On l'a bien suivi, je le connais très bien. Je n'ai pas été surpris quand Andoni (Zubizarreta) et Albert (Valentin) me l'ont présenté. Dortmund l'a pris plus vite que nous. J'espère qu'il rejoindra l'OM définitivement à la fin de la saison », a récemment confié André Villas-Boas pour justifier l’arrivée de Leonardo Balerdi à l’OM, alors que le jeune défenseur argentin a été prêté par le Borussia Dortmund avec une option d’achat de 14M€. Et visiblement, les joueurs de l’OM ont d’ores et déjà validé le profil de Balerdi…

« Il va beaucoup apporter »