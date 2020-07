Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kevin Strootman valide la dernière recrue de Villas-Boas !

Publié le 31 juillet 2020 à 15h15 par La rédaction

Très apprécié pour son expérience et son caractère au sein du vestiaire de l’OM, Kevin Strootman a tenu à s’exprimer concernant l’arrivée de Leonardo Balerdi, dernière recrue d’André Villas-Boas. Et il semble valider l’international argentin…

Leonardo Balerdi semble faire l’unanimité à l’OM. Prêté avec option d’achat toute la saison à l’OM, le défenseur central fraîchement arrivé du Borussia Dortmund a déjà été validé par bon nombre de ses coéquipiers, alors que Dario Benedetto a déjà influencé le choix de l’international argentin en restant régulièrement en contact avec le jeune défenseur après son départ de Boca Juniors, et en lui louant le club phocéen. Et un cadre du vestiaire de Villas-Boas semble apprécier l’arrivée de Balerdi…

« Il va beaucoup apporter à l’équipe »