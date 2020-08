Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup tenté avec Quaresma ? La réponse !

Publié le 1 août 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que l'OM cherche à se renforcer en attaque, le nom de Ricardo Quaresma a circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Mais comme attendu, une arrivée du Portugais semble impossible...

Le mercato de l’OM bat son plein. Après les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, André Villas Boas attend d’autres renforts. Parmi les demandes du coach portugais, un latéral gauche et un joueur offensif sont désirés. Et alors que Ricardo Quaresma est aujourd'hui libre de tout contrat, certains supporters de l'OM espèrent que cette piste sera activée. Le Portugais de 36 ans est à la recherche d’un nouveau challenge après avoir été libéré par le club turc de Kasimpasa. De quoi envisager une arrivée du compatriote d’André Villas-Boas ? Rien n’est moins sûr au vu des déclarations de Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence …

« Ça me paraît extrêmement utopique »