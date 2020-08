Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour la succession de Maxime Lopez ?

Publié le 2 août 2020 à 13h45 par T.M.

Avec le départ annoncé de Maxime Lopez vers le FC Séville, l’OM penserait notamment à Mijat Gacinovic pour pallier la perte du Français. Toutefois, il semblerait que le joueur de l’Eintracht Francfort ne rejoindra pas la Canebière cet été.

Pour le moment, aucun joueur n’a quitté l’OM cet été. Néanmoins, cela ne devrait pas tarder étant donné que le club phocéen doit vendre et faire rentrer de l’argent. Et c’est Maxime Lopez qui pourrait bien inscrire son nom en premier sur cette liste des départs. N’ayant plus qu’un an de contrat, le joueur formé à l’OM ne cesse d’être annoncé vers le FC Séville. Et sur la Canebière, la succession du joueur d’André Villas-Boas aurait déjà été étudiée. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un intérêt pour Mijat Gacinovic, international serbe de 25 ans qui évolue actuellement à l’Eintracht Francfort. Une piste que les Phocéens pourraient déjà oublier.

Hoffenheim plutôt que l’OM ?