Mercato - OM : André Villas-Boas a du soucis à se faire pour ce Brésilien !

Publié le 2 août 2020 à 10h45 par D.M.

L’OM suivrait de près la situation de Caio Henrique. Toutefois, le club marseillais pourrait affronter la concurrence de Porto, mais aussi du Benfica

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (entre-temps Balerdi est arrivé à Marseille NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Christopher Rocchia », déclarait le 22 juillet André Villas-Boas dans les colonnes de l a Provence . Malheureusement, le joueur de 22 ans souffre d’un genou et n’a pas disputé le match face au Bayern Munich ce vendredi. Une situation qui pourrait pousser l’OM à accélérer et à recruter un latéral gauche. La Provence a alors révélé que le club marseillais suivait de près la situation de Caio Henrique qui ne serait pas contre un départ de l’Atlético de Madrid. Un transfert qui pourrait faire les affaires de l’OM, à la recherche depuis plusieurs mois d’une doublure à Jordan Amavi.

Des clubs portugais sur Caio Henrique

Ce dimanche, le quotidien régional ne donne toutefois pas que des bonnes nouvelles aux fans de l'OM pour Caio Henrique. En effet, André Villas-Boas devra se montrer convaincant puisque le joueur de l'Atlético de Madrid susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens. Porto et le Benfica seraient également intéressés par Caio Henrique. Affaire à suivre…