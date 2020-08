Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Josep Maria Bartomeu fracasse Arthur Melo !

Publié le 1 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Au cœur d’une polémique après son refus de revenir au Barça après ses quelques jours de vacances, Arthur Melo ne veut plus porter le maillot du FC Barcelone pour la fin de la Ligue des Champions en août. Josep Maria Bartomeu en a profité pour dézinguer son milieu de terrain dans une interview où il livre ses 4 vérités…

Arthur Melo pourrait bien se faire détester à Barcelone. Presqu'un mois après l’officialisation de son départ à la Juventus dans le cadre de l’échange avec Miralem Pjanic, le milieu de terrain du Barça a refusé de revenir chez les Blaugrana suite à ses petites vacances après la fin de la saison de Liga. Vivement critiqué pour cette décision, Arthur ne pourra pas compter sur le soutien de son président Josep Maria Bartomeu…

« Ce qu’a fait Arthur est un manque de respect »