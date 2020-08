Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coronavirus bloque actuellement les priorités de Bartomeu !

Publié le 2 août 2020 à 16h30 par T.M.

A cause du coronavirus, les finances des clubs européens ont considérablement été impactées. Le FC Barcelone n’échappe d’ailleurs pas à la crise et comme l’a fait savoir Josep Maria Bartomeu, les dossiers prioritaires sont actuellement à l’arrêt.

Pendant de longues semaines, le monde du football a dû se mettre à l’arrêt avec la crise sanitaire actuelle. Une pause qui a aussi eu des répercussions sur les finances des clubs. En effet, le manque à gagner est monumental, y compris pour les plus grandes écuries européens à l'instar du FC Barcelone. « Dans la saison 2020-2021, nous nous attendions à toucher 1,1 milliard, mais nous en aurons sûrement 30% de moins », a notamment assuré Josep Maria Bartomeu ce dimanche pour Sport . Un immense manque à gagner qui redistribue forcément les cartes et chamboule les plans du Barça pour cet été. Et cela commence notamment par Neymar. « L’arrivée de Neymar est-elle encore possible ? Dans cette situation, c’est impossible. Le PSG ne veut également pas le vendre », a reconnu le président du Barça au sujet du joueur du PSG, qui semblait déjà être relégué au second plan ces dernières semaines. Mais même en ce qui concerne les dossiers prioritaires, le FC Barcelone doit se montrer patient.

« Les pourparlers sont arrêtés »

Après avoir déjà acté le renfort de Miralem Pjanic, le FC Barcelone avait d’autres priorités sur le marché, une en particulier : Lautaro Martinez. En effet, l’attaquant de l’Inter Milan est désiré par les Blaugrana afin de venir assurer la succession de Luis Suarez. Toutefois, les négociations avec les Lombards sont très compliquées et face au contexte actuel lié au coronavirus, le Barça a dû prendre une terrible décision. En effet, pour Sport , Josep Maria Bartomeu a assuré : « Le Barça s’est entretenu avec l’Inter pendant plusieurs semaines, mais les pourparlers sont arrêtés d’un accord commun avec l’Inter Milan. La situation n’invite pas de gros investissements ». Faute d’argent, le club catalan doit donc remettre à plus tard ce dossier Lautaro Martinez, et cela ne serait pas le seul à connaitre ce sort.

« Il est conscient que nous sommes dans une situation économique problématique »