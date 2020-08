Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato : Aubameyang veut du lourd pour Arsenal !

Publié le 2 août 2020 à 15h30 par Alexis Bernard

Vainqueur de la FA Cup, Pierre-Emerick Aubameyang espère voir Arsenal boucler un joli recrutement cet été. Son avenir chez les Gunners pourrait en dépendre.

A la faveur d’un doublé et d’une nouvelle prestation de haut-vol, Pierre-Emerick Aubameyang a offert un précieux titre à Arsenal. Une FA Cup remportée face à Chelsea (2-1) qui fait un bien fou aux Gunners. Mais la question de l’avenir du Gabonais, véritable star de l’équipe, n’est pas pour autant réglée. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2021, Aubameyang hésite encore à prolonger, lui qui se trouve très courtisé par des grands d’Europe.

Aubameyang espère un gros recrutement

Comme révélé par le10sport.com, Pierre-Emerick Aubameyang a posé ses conditions pour pouvoir rester. En plus de conditions financières fortes, le Gabonais souhaitait vivement une présence d’Arsenal en Ligue des Champions. Ce sera finalement l’Europe League. Suffisant ? Possible. Mais l’Europe et son prochain salaire ne sont plus les uniques conditions du dossier puisque d’après nos sources, le recrutement des Gunners est aussi au centre de ses préoccupations. Soucieux de prendre part à un projet compétitif, et la victoire d’Arteta en FA Cup en est une preuve, Aubameyang souhaite voir du lourd débarquer cet été. Un exemple, parmi d’autres : Il rêve de voir Ousmane Dembele (FC Barcelone) signer à Arsenal cet été. Comme révélé par le10sport.com, Dembele (comme Umtiti et Griezmann) ne souhaite pas partir du Barça mais ses dirigeants ont besoin de trouver des fonds pour financer le dossier Lautaro Martinez (Inter Milan) et la prolongation de Lionel Messi.



Pour satisfaire Aubameyang, Arsenal travaille sa short-list : Philippe Coutinho (FC Barcelone), Moussa Dembele (OL), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Raul Jimenez (Wolverhampton), Thomas Partey (Atletico) ou encore Memphis Depay (OL). Car dans l’autre sens, il n’est pas du tout impossible de voir Alexandre Lacazette partir. Chassé par plusieurs clubs européens, et dernièrement la Juventus Turin, le Français devra être remplacé. Et pour rassurer Aubameyang, il faudra frapper fort.