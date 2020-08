Foot - Mercato

Mercato : La grosse annonce de Wenger sur son avenir !

Publié le 2 août 2020 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 2 août 2020 à 14h59

Après avoir quitté le banc d'Arsenal en mai 2018, Arsène Wenger a confié qu'il avait très envie de retrouver un poste d'entraîneur.