Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia se mêle à la lutte pour Disasi !

Publié le 2 août 2020 à 14h25 par La rédaction

Aujourd'hui à Reims, Axel Disasi est très convoité sur le marché des transferts. Une lutte à laquelle il faudra désormais ajouter l'OL.