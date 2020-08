Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'aurait plus son destin entre les mains dans le dossier Alaba !

Publié le 2 août 2020 à 13h30 par Dan Marciano

David Alaba voudrait rester au Bayern Munich et aurait entamé des discussions avec sa direction pour prolonger son contrat qui arrive à son terme en 2021. Les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord et plusieurs clubs surveilleraient de près la situation.

Formé au Bayern Munich, David Alaba est à la croisée des chemins. Son contrat arrive à son terme en juin 2021 et le joueur n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour rallonger son bail. Une situation plus qu’incertaine qui a réveillé l’intérêt de plusieurs équipes pour le joueur de 28 ans. David Alaba, qui a été repositionné en défense centrale par son entraîneur Hans-Dieter Flick susciterait la convoitise de nombreux clubs à l’instar du PSG ou encore de Manchester City. Sport indiquait même le 30 juillet dernier que l’international autrichien aurait proposé ses services au FC Barcelone. L’avenir de David Alaba fait donc l’objet de nombreuses spéculations, mais une chose est certaine : le Bayern Munich ne compte pas se séparer de son cadre.

Le Bayern Munich compte sur Alaba

La possibilité de voir David Alaba quitter le Bayern Munich cet été ou lors des prochaines sessions de transferts existe. Ainsi, plusieurs responsables du club allemand ont pris dernièrement la parole afin de louer les qualités du joueur autrichien. C’est notamment le cas du président bavarois Karl-Heinz Rummennigge : « Nous n'avons pas eu de chef de la défense depuis un certain temps maintenant. Quelqu'un qui prend vraiment le sceptre là-bas et donne le ton et agit simplement comme le chef de la défensive. Il a fait ça. Cela a été vu en particulier durant la période de coronavirus (…) Je suis néanmoins optimiste qu'en fin de compte, nous trouverons une solution pour que David mette même fin à sa carrière ici (…) Je pense que David sait ce qu'il a à offrir au Bayern et nous savons ce que nous avons à offrir à David » avait-il déclaré le 31 juillet dernier dans un entretien à Sky Sports . Membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Oliver Kahn s'est également prononcé sur la situation de David Alaba : « Ce qu'il a montré, non seulement cette saison, mais aussi la saison dernière, est digne d'honneur, c'est top. Vous avez également besoin d'un joueur comme celui-ci en tant que leader de la défense centrale » a-t-il confié dans un entretien à Magenta Sport . Toutefois, l’ancien portier ne nie pas l'existence de négociations : « Il pense parfois à faire un grand changement pour la dernière fois de sa carrière (…) Ce n'est un secret pour personne que les deux parties négocient l'une avec l'autre. Oui, bien sûr, nous voulons également garder David Alaba ici au FC Bayern Munich. » Des discussions qui traînent en longueur en raison des demandes de Pini Zahavi qui gère les intérêts du défenseur bavarois.

Un accord sur le point d’être trouvé ?