Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola aurait pris les choses en main pour cette pépite italienne

Publié le 2 août 2020 à 13h15 par A.D.

Alors qu'il n'a pas encore signé son premier contrat professionnel, Riccardo Calafiori serait dans le viseur du PSG, de la Juventus et de la Fiorentina. Mino Raiola serait déjà au travail pour sceller l'avenir de la pépite de l'AS Rome.

De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, Leonardo a frappé très fort lors du dernier mercato estival. En effet, le directeur sportif italo-brésilien a recruté à tous les postes et a notamment offert Keylor Navas, Abdou Diallo, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Mauro Icardi à Thomas Tuchel. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Leonardo pourrait changer son fusil d'épaule cet été et tenter de réaliser des coups moins clinquants et peu coûteux. Pour se faire, il pourrait faire ses emplettes en Italie et se tourner vers Riccardo Calafiori, jeune talent de l'AS Rome (18 ans) qui n'a pas encore signé son premier contrat professionnel. Alors que ce dossier ne devrait pas lui coûter cher, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence.

Mino Raiola déjà au travail pour Riccardo Calafiori ?

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Leonardo serait sur les traces de Riccardo Calafiori et devrait se frotter à la Juventus et la Fiorentina pour son recrutement. Alors que son poulain est lié jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma, Mino Raiola s'activerait déjà en coulisses pour sceller son avenir. Reste à savoir si l'agent de Riccardo Calafiori l'enverra au PSG, à la Juventus, à la Fiorentina, ou s'il l'incitera à prolonger avec les Giallorossi .